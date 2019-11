Sala de bagagens, empréstimo de power banks. Vasco da Gama prepara-se para WS

À espera cerca 300 mil visitantes durante os quatro dias da Web Summit, o Centro comercial Vasco da Gama está a a reforçar os seus serviços para responder a uma subida estimada em cerca de 20% de visitantes. O espaço do grupo Sonae espera uma subida entre 6 a 8% das vendas, adianta fonte oficial da administração do Centro Vasco da Gama ao Dinheiro Vivo.

Para reforçar a comunicação junto dos participantes estrangeiros, o Centro Vasco da Gama lançou uma campanha de comunicação, em digital e mupis na Gare do Oriente, com o mote Supporting Web Summit attendees – It’s a pleasure, focando nas diferentes ofertas e serviços disponíveis, como a grande variedade de lojas, restauração, serviços, WI-FI ou a esplanada para dias de sol.

Localizado a 300 metros do palco da Web Summit, o shopping está a reforçar os seus serviços, criando alguns especialmente dirigidos aos cerca de 70 mil participantes da feira de tecnologia. Uma sala de bagagens, com capacidade para 100 malas de pequena, média e de grande dimensão, e uma zona de bengaleiro, são alguns dos serviços.

Mas não só. Os visitantes podem contar com WI-FI gratuito; empréstimo de powerbanks e carregadores de baterias em várias localizações do Centro. “Temos disponíveis 10 equipamentos para empréstimo por um período máximo de 3 horas. E por isso são estimadas centenas de utilizações nestes quatro dias”, informa fonte oficial da administração do Centro Vasco da Gama.

O shopping tem 35 espaços de restauração (abertos entre as 10h00 e as 24h00), bem como inúmeros espaços comerciais, e 2.600 lugares de estacionamento, para quem optar por se deslocar de carro para o evento, estimando a administração do centro que os quatro dias de evento possa ter um impacto de entre 6-8% nas vendas.

“Ao longo destes dias haverá reforço das equipas de limpeza e de vigilância, de modo a que o acréscimo de visitantes não tenha um impacto significativo na operação do Centro e para ajustar às necessidades de tratamento ambiental dos resíduos sólidos”, referem.

“Reforçamos o efetivo em determinados períodos horários de maior pico de tráfego tal como o reforço da equipa de vigilância. Em termos médios o aumento do reforço anda na casa dos 30% do efetivo habitual”, precisa fonte da administração do Centro Vasco da Gama.