Salão Imobiliário do Porto adiado para 2021

Aluguer e venda de casas credito habitacao predio construcao (Leonel de Castro) © Leonel de Castro

A Comissão Organizadora do Salão Imobiliário do Porto (SIP) decidiu adiar o evento, que iria decorrer entre 3 a 6 de dezembro, devido à "incerteza que pauta a evolução da situação pandémica em Portugal", anunciou em comunicado.

O certame ficou agendado para 3 a 6 de junho de 2021.

"Atendendo ao número de empresas inscritas esta não foi uma decisão fácil, no entanto, entendeu-se ser a que melhor defende os interesses de todas as partes, tanto a nível sanitário, como para salvaguardar o investimento dos parceiros e expositores que só se justifica num evento de sucesso, com adesão do público, nacional e internacional, o que, de momento, não é possível assegurar", diz o comunicado enviado hoje às redações.

A decisão "resulta da auscultação dos membros da Comissão Organizadora, de parceiros e de expositores, considerando-se que não estão reunidas as condições de higiene e segurança que permitam assegurar o cumprimento e advertências da Direção Geral da Saúde para a realização deste Salão no corrente ano".