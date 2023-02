Salário de estágios sobe para 1000 euros mais subsídio de refeição na H.B. Fuller

H.B. Fuller aumenta salário de estágios para 1000 euros brutos mensais © DR

Com duração de até 12 meses e uma taxa de conversão de 70%, a H.B. Fuller, empresa multinacional norte-americana especializada em adesivos industriais, e com forte presença em Portugal, aumentou este ano o salário de estágios para 1000 euros brutos. A este valor acresce subsídio de refeição de 8,32 euros/dia, ou seja, 183 euros/mês isentos de tributação em cartão.

"Os estágios são sempre uma excelente oportunidade para entrar no mercado de trabalho e apontar caminhos e competências para quem está a começar. Quem escolhe estagiar connosco tem acesso imediato a uma realidade bastante dinâmica numa indústria que toca muitas das esferas do nosso dia-a-dia, e que oferece boas perspetivas de desenvolvimento de carreira à escala regional e global", afirma em comunicado Paulo Ribeiro, responsável de Recursos Humanos na H.B. Fuller para Portugal e Espanha. "Somos um dos maiores fabricantes de adesivos e selantes no mundo e abrimos a porta a todos os que queiram explorar as mais diversas equipas que temos em Portugal, desenvolvendo experiência e contactando com projetos que proporcionam uma visão global do nosso negócio."

Com 450 trabalhadores em Porugal e um e centro global de serviços de excelência em áreas como a Financeira, Apoio a Clientes, Compras e Tecnologias de Informação, localizado no Grande Porto, a empresa trabalha com clientes em mais de 20 setores na região da EIMEA - Europa, índia, Médio Oriente e África -, Estados Unidos e Ásia.

A H.B. Fuller explica ainda que nos últimos anos tem registado uma taxa de conversão de estágios para contratos de trabalho na ordem dos 70%, graças em parte a uma estratégia de retenção de talento, trabalho flexível e programas de benefícios para os trabalhadores.

"Este aumento na remuneração dos estágios vai ao encontro dos nossos esforços para continuar a crescer e ser um empregador de referência no mercado nacional. Queremos proporcionar as melhores condições aos nossos estagiários e futuros colaboradores, e estimular padrões mais favoráveis de entrada no mercado de trabalho, através de boas práticas laborais juntamente com um aumento progressivo do salário e do subsídio de alimentação, para que os colaboradores tenham maior capacidade financeira ao fim do mês", conclui o responsável de RH.