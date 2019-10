Salário igual para homens e mulheres na Tabaqueira

A Tabaqueira, subsidiária da Philip Morris International (PMI), é a primeira empresa portuguesa certificada com um selo da igualdade salarial. A PMI foi reconhecida, em março deste ano, como empresa que paga de igual forma a mulheres e homens onde tem operações, do Brasil à Indonésia ou da África do Sul a Portugal.

A PMI tornou-se na primeira empresa globalmente certificada em termos de igualdade salarial pela entidade independente Equal-Salary Foundation. Esta certificação reconheceu o compromisso assumido pela PMI para com a igualdade e a criação de um local de trabalho inclusivo e uma representação equilibrada de homens e mulheres.

A inclusão e a diversidade foram eleitas pela PMI como alguns dos fatores essenciais da sua transformação de uma empresa fabricante de cigarros tradicional para uma empresa voltada para a ciência e para a tecnologia, com um portfólio inovador de produtos sem fumo.

Melissa Whiting, que desde 2017 é vice-presidente para a inclusão e diversidade na PMI, afirma que “em março de 2019, a Philip Morris International (PMI) tornou-se a primeira empresa a receber a certificação global de igualdade salarial. Esta certificação confirma que a PMI paga de igual forma a mulheres e homens onde opera, em todo o mundo, seja do Brasil à Indonésia ou da África do Sul a Portugal. A Tabaqueira, uma subsidiária da PMI, está abrangida por esta certificação global, o que a torna na primeira empresa em Portugal certificada com este selo da igualdade salarial.”

“Na Tabaqueira somos uma organização com mais de 25 nacionalidades, empenhada em ser um empregador de excelência, procurando promover um ambiente de trabalho seguro, diversificado e inclusivo, ao mesmo tempo que prosseguimos a nossa transformação e continuamos a construir um mundo sem fumo”, acrescentou Miguel Matos, diretor-geral da Tabaqueira.

A EQUAL-SALARY Foundation é uma fundação independente sem fins lucrativos, cujo objetivo é conceder às empresas um rótulo que certifica o pagamento de salários iguais a homens e mulheres.