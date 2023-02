Salário médio dos diplomados dos Cursos Superiores Profissionais aumentou mais de 5% em 2020

© DR

Em 2020, os salários dos trabalhadores com curso superior profissional aumentaram 5,2%, quando em comparação com 2019. Paralelamente, o número de trabalhadores com CTeSP (Cursos Técnicos Superiores Profissionais) também cresceu sendo, em 2020, mais de 2280 os diplomados a trabalhar em empresas nacionais. Relativamente a 2019 este número representa um aumento de 23% e de 94%, se recuarmos até 2017.

Os dados são do Insight da plataforma Brighter Future, da Fundação José Neves, que revela a evolução dos cursos superiores profissionais em consonância com a demanda do mercado do trabalho.

Como revela o Insight, em 2020, o salário médio destes trabalhadores foi de 1154 euros, ou sejam ganhavam mais 4,1% que quem concluiu o ensino secundário. E, comparando com o ensino básico, a diferença é de +25%.

Como refere a Brighter Future, "os trabalhadores com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos, que possuem este tipo de formação, auferiram um salário médio de 1092€, um valor 12,5% superior ao auferido por um trabalhador que tenha completado o ensino secundário".

No ano letivo de 2020/21, dos alunos diplomados dos CTeSP, 21,7% enveredaram pela área das ciências empresariais, 15,5% escolheram as áreas de engenharia e técnicas e afins e 15,6% optaram pela informática. Serviços pessoais, serviços sociais e artes concentraram, individualmente, cerca de 10% do total de diplomados, explica ainda o Insight.

Já no que toca ao emprego, a lista é liderada pela área do comércio (17,6%), as atividades de saúde humana e apoio social com 13,7%, as atividades de consultoria, científicas e técnicas (12,9%), os serviços de informação e de comunicação (9,1%), as indústrias transformadoras (8,9%), a construção (6,3%) e o alojamento e a restauração (5,5%).