Salário mínimo da DST aumenta para 800 euros.

O grupo DST vai atualizar, já este mês, o ordenado mínimo em vigor na empresa para 800 euros. O objetivo, diz a DST em comunicado, é combater a precariedade laboral, promover a captação e a retenção de talento e proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos seus mais de 2600 trabalhadores.

A este aumento soma-se ainda o subsídio de alimentação, seguro de vida, seguro de saúde e outros benefícios em diversas áreas.

Como diz o presidente do dstgroup, José Teixeira, "a nossa missão é oferecer novos e melhores benefícios aos nossos trabalhadores, mas também promover e melhorar a comunidade e a sociedade em que nos inserimos e, para isso, não podemos parar de fazer crescer os salários a uma velocidade maior do que a negociada em sede de concertação social".

Para além dos aumentos salariais, a empresa aposta no desenvolvimento dos trabalhadores. Assim, criou parcerias com escolas profissionais, mas também com Universidades, através das quais tem criado Cursos Técnicos Superiores Profissionais, mestrados e doutoramentos exclusivos para os trabalhadores. Para além destes, foram ainda criadas pós-graduações em Gestão e em Filosofia.

E no seu campus, diz a DST, os colaboradores têm acesso um centro de saúde com consultas gratuitas de medicina geral, dentária e psicologia, uma biblioteca com milhares de obras, um restaurante com refeições variadas diariamente, serviço de manicure, dois campos de futebol, um campo de ténis, dois campos de padle, um circuito de manutenção, diversos espaços de descanso e lazer. Tudo em nome da relação laboral, da interação e do bem-estar.