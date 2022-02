Super Bock Group aumenta salários de entrada para os 775 euros

Exterior da fábrica da cervejeira Super Bock © Amin Chaar / Global Imagens

O Super Bock Group anunciou, nesta quarta-feira, que atualizou o salário mais baixo pago aos seus colaboradores em 40 euros, para os 775 euros mensais. Um valor que corresponde a um aumento de 5% face a 2021 e que é 10% acima do salário mínimo nacional que o governo estipulou em 705 euros em 2022.

Em comunicado, a empresa liderada por Rui Lopes Ferreira dá conta que o salário mínimo no Super Bock Group "abrange apenas 10% do universo de 1.250 colaboradores" da empresa, e garante que a remuneração média paga na organização está 60% acima ao salário bruto médio nacional que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, é de 1.098 euros. Significa isto que, em média, os trabalhadores da cervejeira ganham 1.757 euros brutos.

"O Super Bock Group, enquanto empresa portuguesa e pela posição que ocupa no mercado e na economia nacional, assume as suas responsabilidades sociais, reconhecendo que as pessoas são o motor da sociedade, pelo que aposta na valorização dos seus RH e em salários para os seus colaboradores não perderem poder de compra", pode ler-se no comunicado.

A empresa explica, ainda, que, nos últimos dez anos, assegurou uma " atualização consistente" do seu salário mínimo, "apesar dos ciclos económicos complexos que o país atravessou". E especifica que, na última década, o salário mais baixo pago no grupo passou de 550 para 775 euros, o que representa um crescimento de mais de 40%.

Além disso, o Super Bock Group salienta que a sua política retributiva "integra um pacote de benefícios mais vasto", e que inclui, desde seguros de saúde a processos de formação e desenvolvimento passando pela mobilidade interna, "o que diferencia a empresa no seu setor de atividade e a tornam atrativa num mercado de trabalho em Portugal".