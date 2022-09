Salários no setor privado perdem 44 euros em 2023

Mercer questionou 527 empresas nacionais sobre os aumentos previstos para o próximo ano. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os trabalhadores do setor privado, com um salário base médio mensal bruto de 980 euros, podem perder 44 euros por mês, em 2023, pelo facto de os aumentos de 2,8% previstos pelas empresas não acompanharem a inflação que, este ano, se fixará nos 7,4%, como já anunciou o primeiro-ministro, António Costa. Já o salário mínimo deverá progredir 6% de 705 para 750 euros, tal como definido pelo governo. Ou seja, a distância entre a remuneração mínima e a média é cada vez mais curta, contrariando as metas do executivo.

Um estudo da consultora Mercer, subsidiária da Marsh & McLennan, divulgado hoje, revela que "a previsão média para os incrementos salariais para 2023 ronda os 2,8%, o que se traduz numa ligeira subida de 0,5% face ao perspetivado em 2021 para 2022 (2,3%)". Trata-se, ainda assim, de aumentos bem abaixo da inflação de 7,4% para este ano.

O DN/Dinheiro Vivo fez as contas às perdas salariais para uma remuneração base média mensal bruta - sem descontos, subsídios, prémios ou outras regalias - que, no setor privado, atingiu os 980 euros em junho, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Assim, se se aplicasse um aumento de 7,4%, em linha com a inflação, a um salário de 980 euros, o trabalhador receberia 1052 euros mensais, isto é, mais 72,50 euros. Com uma subida média de 2,8%, o vencimento crescerá apenas 27,40 euros para 1007 euros, ou seja, uma diferença de 44 euros. Esta perda junta-se a uma outra já registada em junho, de 4,7%, segundo o INE, uma vez que a inflação do segundo trimestre foi de 8% e o crescimento homólogo dos ordenados foi de apenas 3,3%.

Primeira reunião com os parceiros sociais para o Acordo de Rendimentos deverá realizar-se no dia 21. Governo poderá propor uma baixa de IRC para quem subir ordenados.

Ora, o primeiro-ministro, António Costa, tem defendido um aumento de 20% do salário médio para os próximos quatro anos. Resta saber que medidas o executivo irá tomar, no âmbito da concertação social, para atingir essa meta. O Acordo de Competitividade e Rendimentos deveria ter ficado concluído em julho, mas acabou por ser adiado para este mês. A primeira reunião com os parceiros sociais deverá realizar-se na próxima quarta-feira, dia 21, apurou o DN/DV junto de fonte oficial do ministério do Trabalho. Uma das propostas do governo, a apresentar a patrões e sindicatos, poderá passar por atribuir benefícios fiscais, em sede de IRC, para os empregadores que aumentarem os ordenados dos seus trabalhadores, sabe o DN/Dinheiro Vivo.

Relativamente a contratações, o inquérito "Total Compensation 2022" da Mercer, que analisou 160 076 postos de trabalho de 527 empresas estabelecidas no mercado português, "apresenta um cenário onde cerca de 43% das empresas assumiram aumentar o número de colaboradores ainda este ano, mas apenas 31% assumem, para já, manter esse crescimento para 2023". Mais de metade (53%) admite dificuldade em reter profissionais, particularmente nas áreas de Engenharia, Tecnologias de Informação e Vendas e Marketing. "A situação macroeconómica parece não oferecer confiança às organizações para planear e assumir crescimento a médio prazo", conclui Marta Dias, Rewards Leader da Mercer Portugal.