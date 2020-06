Salas de cinema da NOS reabrem na quinta em todo o país

A NOS vai reabrir 209 salas de cinema na quinta-feira, 2 de julho. Depois de mais de três meses de suspensão, vão voltar a ser projetados filmes na maior operadora de salas de cinema do país, segundo nota de imprensa divulgada esta terça-feira.

A empresa garante que as salas serão desinfetadas por sistemas de nebulização, haverá limpeza reforçada das salas e dos espaços comuns, verificação constante dos sistemas de renovação de ar, gel desinfetante em vários pontos e circuitos diversificados de entrada e saída de espetadores.

O uso de máscara é obrigatório para clientes e funcionários e todos os lugares serão marcados, de forma a garantir que há a distância de segurança de um lugar em todos as filas. Não haverá intervalos durante os filmes e os horários das sessões serão mais espaçados para garantir que há mais tempo para limpar a sala.

A empresa recomenda o uso da aplicação para a compra de bilhetes e também de bebidas e de comida. Até 22 de julho, o bilhete normal vai custar 5 euros e o bilhete para projeções com sistemas IMAX, 4DX, ScreenX e XVision irá custar 7 euros.

A NOS Cinemas adianta ainda que vai aumentar para 28 as salas de cinema com sistema de projeção laser, com a inclusão de algumas das salas dos centros comerciais Colombo, Fórum Almada e MAR Matosinhos.

Desde 1 de junho que puderam reabrir teatros, salas de espetáculos e cinemas, ao abrigo da terceira fase de reabertura da economia. As salas de cinema da NOS estão encerradas desde 16 de março.