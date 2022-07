Saldos de verão. Quais são os produtos que os portugueses mais pesquisam?

Saldos. Fotografia: Tony Dias/Global Imagens

Smartphones, televisores, frigoríficos, smartwatches, computadores portáteis, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar roupa, monitores, fornos e auriculares. São estes os produtos que os consumidores portugueses mais pesquisam online, nesta época de saldos, quando os preços descem.

Segundo a análise do comparador de preços, KuantoKusta, numa altura em que a inflação disparou e o carrinho médio de compras (com produtos alimentares e não alimentares) dos consumidores subiu 5%, para 71,16 euros, os portugueses adiaram as suas aquisições para uma altura em que os valores estivessem mais acessíveis.

Perante aqueles resultados, o KuantoKusta analisou também os artigos que obtiveram o maior crescimento de pesquisa. Aquela plataforma destaca as categorias de moda, tecnologia e casa e decoração como tendo tido mais procura, sendo que a área da iluminação inteligente conseguiu um aumento de procura na ordem dos 1433,33%.

Seguem-se os fatos para homem com 1121,43%, rádios portáteis e despertadores (+855,56%), produtos para cabelo, unhas e pele (+700%), malas e bolsas (+521,05%), teclados gaming (+491,30%), smartphones (+427,03%), escovas de dentes elétricas (+360,38%), e-reader (+328,57%) e finalmente as camas para animais com um aumento de 316,67%.

Como explica o diretor comercial do KuantoKusta, André Duarte, nesta altura de incerteza económica e com o aumento do custo de vida, muitos portugueses pretendem aproveitar esta época de preços mais reduzidos.

"Estimamos que ainda mais portugueses o façam neste ano de incerteza económica, na expectativa de conseguir poupar em compras que fariam ao longo do ano", frisa, alertando, no entanto, para que os consumidores tenham em atenção o histórico de preços dos últimos 90 dias para todos os produtos, que o KuantoKusta disponibiliza no seu site.

"Principalmente para o comprador de ocasião, aconselhamos atenção redobrada: é muito importante comparar e avaliar o histórico de preços de cada produto, de forma a acompanhar de forma assertiva a evolução de preços e perceber a verdadeira proposta de valor dos descontos que são anunciados", avisa, revelando que aquele comparador de preços está a preparas novidades para ajudar o consumidor a poupar quando compra online.

TOP 10 SUBIDAS E DESCIDAS DE PREÇOS

O KuantoKusta analisou milhares de produtos e identificou também as categorias com as maiores variações de preço nestas duas primeiras semanas da época de saldos.

Com as maiores subidas de preço registadas, destacam-se os seguintes produtos:

● Gel de banho e duche (+24,66%);

● Perfumes homem (+12,72%);

● Smartwatches (+11,82%);

● Diuréticos e Desintoxicantes (+8,38%);

● Televisores (+8,06%):

● Champô (+7,68%);

● Ração seca (+3,56%);

● Cremes e Loções hidratantes (+2,43%);

● Cremes Anti Idade (+1,71%);

● Nutrição bebé (+1,20%).

Apesar do aumento de preços generalizado, um pouco por todos os setores, verificaram-se também descidas de preços provocadas pelos saldos:

● Suplementos para aparelho digestivo e flora intestinal (-20,25%);

● Frigoríficos (-17,92%);

● Desmaquilhantes e Tónicos (-16,89%);

● Auriculares (-16%);

● Cremes Anti celulíticos e Reafirmantes (-12,79%);

● Smartphones (-12,60%);

● Vitaminas e Minerais (-8,13%)

● Cremes de Rosto (-7,19%)

● Aspiradores Verticais (-6,07%);

● Perfumes mulher (-3,19%).