Sales Shaker: "Somos o canal da lead-generation e o virtual permite ajudar mais transversalmente"

Filipa Bernardo/GI © Helga Saraiva-Stewart diz que o Sales Shaker quer ajudar a transformar os desafios de vendas em oportunidades.

O Sales Shaker, evento internacional de vendas B2B made in Portugal, que quer empoderar líderes e profissionais da área, está de volta. Dia 26 de outubro, regressa ainda em versão virtual porque "o formato virtual veio para ficar", explica ao DV Helga Saraiva-Stewart. A fundadora da Lead-Results, que promove o evento, admite ainda assim que tem "muitas saudades do presencial", pelo que o regresso aos palcos e ao networking físico - "aliás, híbrido" - já está marcado para 2023. Ainda assim, o virtual será uma mais-valia, mesmo porque o Sales Shaker reúne participantes de diferentes geografias do país, mas também de Europa, África e Américas, podendo emitir através da plataforma online com realidade virtual e "conectar profissionais a soluções, ferramentas, expertise e contactos, de forma gratuito e acesso 24/7", explica Helga. "Somos um canal para a lead-generation e o virtual permite contribuir de forma mais abrangente e transversal para identificar e potenciar novas oportunidades e colaborações."

E que novidades são de esperar neste ano? "O Sales Shaker é sempre original, relevante e prático, o dia em que líderes e profissionais que operam em mercados B2B esperam receber novas perspetivas e insights sobre o futuro e inovação na venda profissional." Neste ano, com a Inovação Comercial na Prática como tema, os oradores são desafiados a dinamizarem cada sessão "para responder a um desafio comercial específico, reunindo assim os principais temas da atualidade sentidos pelas organizações". Da venda virtual até conquistar o cliente moderno, desenvolver agilidade comercial, tecnologia, etc., Helga prevê que os experts vão ser inspiradores. "E vamos aprender uma nova metodologia comercial, recém-nascida em Chicago, do autor de best-sellers Todd Caponi", revela, juntando à lista nomes como Gonçalo Serrenho, head of procurement no Pestana, Rajiv RajNATION Nathan, chief pitch artist que está a ajudar startups e organizações a inovar, e os olímpicos Nuno Delgado e Luís Alves Monteiro, que irão partilhar a sua experiência em desempenho e performance.

No atual contexto de guerra e inflação, saber vender implica apreender conceitos e tendências novas e Helga aponta três grandes tendências que não podem ser ignoradas: "A aceleração para o digital e respetiva adaptação de competências, conhecimentos e comportamentos; a Grande Resignação, que está rapidamente a tornar-se no Grande Arrependimento; e a mudança significativa do perfil e ciclo de vida do comprador. Saber vender através de toda a organização nunca foi tão importante", conclui. Até porque o momento é também marcado pela descarbonização da economia, que cria oportunidades e desafios. O famoso investidor e venture capitalist John Doerr, da Kleiner Perkins, concorda, "e isso só em si diz muito, mas acho importante salientar que a descarbonização ainda não é uma prioridade transversal a todas as atividades ou empresas, especialmente em contextos como o dos EUA. Mas a energia limpa é o caminho a seguir e empresas comprometidas, que investem ou apoiam essa evolução, estão a apostar nos compradores e mercados do futuro", sublinha.

E quais são os cinco maiores desafios do momento? Helga resume-os assim: "Primeiro, não há crescimento na zona de conforto nem conforto na zona de crescimento; inovar é tentar, falhar e aprender e estagnar é o pior inimigo de pessoas e organizações. Depois, organizações que abraçam desafios e otimizam oportunidades têm agilidade comercial, mas acima de tudo valorizam os seus colaboradores. Terceiro, o bem-estar psicológico e emocional das pessoas é crítico, e o burnout é infelizmente algo muito comum nas vendas. Por outro lado, a adoção de tecnologia na área comercial é inultrapassável. E, por fim, o perigo de a usar mal, arruinando, por exemplo, os canais desenvolvidos para se aproximar de clientes."

O Sales Shaker quer ajudar em todos eles: ensinando a pôr o cliente no centro, a ter equipas saudáveis e equilibradas, a debater o perfil da organização ágil, a traçar educação comercial do futuro, o perfil de empreendedorismo e a analisar a tecnologia do comercial.