Salesforce investe 5,12 milhões de euros para eliminar desigualdades salariais entre colaboradores

Edifício da Salesforce em Nova Iorque © Getty Images

A Salesforce, tecnológica multinacional especialista em Customer Relationship Management (CRM), anunciou um investimento de 5,6 milhões de dólares (5,12 milhões de euros) para resolver as diferenças nos vencimentos dos seus colaboradores. A medida surgiu após conclusão da mais recente revisão de remuneração do ano fiscal, que abrangeu os seus quase 70 mil colaboradores a nível global, e na qual já se viu integrada a recém-adquirida Slack.

A análise permitiu apurar que 8,5% dos colaboradores precisavam de ajustes salariais, "sendo que 92% destas atualizações foram baseados em género e 8% foram baseados em etnia", refere a Salesforce, em comunicado. Desde 2015, a empresa diz já ter aplicado mais de 22 milhões de dólares à sua política de equidade salarial.

No ano passado, a tecnológica decidiu incorporar também as stock grants (processo de premiação dos trabalhadores com ações da empresa) na sua análise, com o objetivo de obter uma visão mais completa da remuneração dos colaboradores. Neste aspeto, não foram encontradas quaisquer discrepâncias entre género ou etnia, relativas a 2021.

"Quando se adquirem empresas, também se adquirem tabelas salariais, assim como as próprias dinâmicas do mercado, como tempos de inflação mais elevados, e a concorrência por talento, são fatores que afetam a igualdade e equidade salarial", refere a Salesforce, na nota enviada à imprensa. Embora não consiga precisar uma meta quando o assunto é a igualdade e a equidade, a empresa compromete-se a ser auditada todos os anos "para poder fazer os ajustes necessários".

Ainda sobre o caminho que é necessário percorrer nestes campos, e de forma a acelerar esforços em todo o setor, a tecnológica americana juntou-se recentemente à Aliança de Paridade de Género do Fórum Económico Mundial como membro fundador.