Salvador Caetano entra no negócio ferroviária com parceria com a Stadler

© Direitos Reservados

A Salvador Caetano anunciou a assinatura de uma "aliança estratégica" com a Stadler, empresa suíça com 80 anos de experiência na construção de comboios, para a criação de uma fábrica de veículos ferroviários em Ovar, com a qual "pretende revolucionar a área da mobilidade em Portugal".

O acordo "vai dar um impulso considerável à indústria ferroviária portuguesa, que atualmente não dispõe de nenhuma fábrica de comboios, acelerando a participação de empresas portuguesas no fornecimento de componentes de outros setores industriais", destaca a empresa em comunicado. Recorde-se que João Galamba, ministro das Infraestruturas, havia revelado, em março, em audição regimental na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, que os planos do governo para a ferrovia preveem a criação de "pelo menos uma" nova fábrica para construção de comboios da CP que, segundo o deputado socialista Hugo Costa, poderá gerar mil postos de trabalho.

Sem precisar nem o investimento nem o prazo para a sua conclusão, o comunicado dá conta que o principal objetivo desta nova unidade, que marca a entrada da Salvador Caetano numa nova área de negócio, será a produção, entre outros, dos 117 comboios que estão previstos no âmbito de um concurso público que a Comboios de Portugal (CP) lançou em 2021 e que a Stadler venceu. A unidade de Ovar será complementada, avança a empresa, com a construção de uma oficina de manutenção em Guifões, no distrito do Porto.

Sublinhando que os dois grupos têm "interesses mútuos" no setor da mobilidade, a Salvador Caetano sublinha que a ferrovia "é uma das indústrias com melhor perspetiva a longo prazo face à importância dos caminhos-de-ferro na mobilidade futura, contribuindo de forma sustentada para que sejam atingidos os objetivos de descarbonização estabelecidos pela União Europeia, que visam a neutralidade climática até 2050".

Com um volume de negócios de 2,9 mil milhões de euros em 2022, o grupo Salvador Caetano está presente em 41 países e 3 continentes, e "conseguirá através desta parceria uma maior diversificação das suas linhas de negócio, entrando no setor da produção de veículos ferroviários", que juntará às atividades que tem na produção automóvel, autocarros e aeronáutica, na distribuição automóvel, nos serviços de mobilidade flexível e no desenvolvimento de soluções de mobilidade elétrica, incluindo o hidrogénio.

Já a Stadler, que alcançou um volume de negócios de 3,8 mil milhões de francos suíços (sensivelmente o mesmo em euros) em 2022, irá acrescentar esta fábrica à "divisão responsável da Península Ibérica consolidando, assim, a sua presença em Portugal".