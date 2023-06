Salvador de Mello: "Crescimento da CUF deve-se à preferência dos portugueses"

Salvador de Mello, CEO do grupo José de Mello © DR

"A Saúde é um setor estratégico para o grupo e nesse sentido olhamos todas as oportunidades com interesse", mas a José de Mello fez um investimento considerável na expansão da atividade nessa área, nos últimos tempos, lembra Salvador de Mello. E a concorrência é vista como mais um incentivo a um melhor e mais alargado serviço. "Faz das nossas melhores empresas."

"Vivemos bem com a concorrência em qualquer dos setores em que estamos", garantiu o CEO da José de Mello, na apresentação dos resultados do grupo, destacando também a recente expansão da rede CUF, com as unidades do Porto, Santarém e Açores à cabeça, para justificar a liderança. "O crescimento da CUF deve-se à preferência dos portugueses, fruto de um excelente serviço, à qualidade das nossas equipas clínicas e de gestão", sublinhou, apontando os 33 milhões de euros de resultado líquido nessa área de negócio.

Questionado sobre a relação com o serviço público, Salvador de Mello recusa "contas de soma zero", defendendo antes a diversidade com qualidade. "Importante é que os portugueses tenham possibilidade de escolher" onde querem ser tratados, sublinhando que "quanto mais forte estiver o SNS melhor estamos todos", resumiu o CEO. Razão pela qual vê como "muito positiva" a nomeação de um CEO para o SNS: "Fazia falta alguém que pudesse fazer esse trabalho de coordenação."

O grupo José de Mello apresentou hoje os resultados referentes ao último ano, com crescimento em todas as áreas de negócio a contribuir para um resultado líquido de 92 milhões de euros (+59%) e proveitos a somar 1,255 mil milhões (+20%).

