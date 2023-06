Salvador de Mello: "Na altura certa, tomaremos posição sobre a Efacec"

Salvador de Mello, CEO da José de Mello © DR

Nacionalizada em 2020 a fatia de 71,73% do capital da Efacec detida por Isabel dos Santos, enquanto sócio minoritário, o grupo José de Mello tem estado à espera da solução que permita trazer uma nova vida à companhia. A decisão do governo de seguir a proposta da alemã Mutares, na semana passada, foi um passo, mas não permitiu ainda deixar à vista a meta.

"Foi o Estado, enquanto acionista maioritário, que liderou todo o processo de privatização; nós somos minoritários e apesar de estarmos no conselho executivo não fomos ainda contactados. Na altura certa, tomaremos uma posição", confirmou num encontro com jornalistas Salvador de Mello, na apresentação de resultados do grupo José de Mello.

De acordo com o CEO, importante seria assegurar uma solução que permitisse construir valor a longo prazo para a Efacec e os escolhidos pelo governo "parecem dar essa garantia de continuidade". "Vemos isso como positivo", frisou ainda Salvador de Mello. Agora, resta aguardar o "desfecho final" para que se possa definir se a José de Mello manterá a participação e em que termos. Por decidir está ainda se haverá um aumento de capital e, havendo se a José de Mello acompanhará ou verá diluída a sua fatia na empresa industrial.

A escolha da Mutares está ainda dependente da aprovação de Bruxelas, mas o Estado espera, com este plano, conseguir recuperar parte dos 217 milhões de euros injetados na Efacec enquanto se manteve pública.

