Salvador de Mello substitui Vasco de Mello na presidência executiva do grupo José de Mello

Salvador de Mello (à esquerda) e Vasco de Mello. © D.R.

Salvador de Mello é a partir desta segunda-feira, 11 de janeiro, o novo presidente executivo (CEO) do grupo José de Mello, substituindo Vasco de Mello que fica como chaiman.

"No contexto de um novo ciclo de desenvolvimento de negócios, sustentado numa sólida situação financeira, o conselho de acionistas da família José de Mello decidiu designar Salvador de Mello para a presidência executiva da José de Mello", avançou o grupo em comunicado.

Vasco de Mello mantém-se como presidente do conselho de administração da José de Mello, agora com funções não executivas, como presidente do conselho de administração da Brisa e como presidente da direção da Fundação Amélia de Mello.

Pedro de Mello mantém-se como vice-presidente do conselho de administração da José de Mello, com funções não executivas, que acumula com a presidência da Sociedade Agrícola D. Diniz (Monte da Ravasqueira). A presidência do conselho de acionistas da família José de Mello continuará sob responsabilidade de Pedro de Mello.

Salvador de Mello irá manter-se como presidente do conselho de administração da CUF, com funções não executivas, passando Rui Diniz a assumir as funções de presidente executivo.

Vasco de Mello adinata, no comunicado, que "a alteração da presidência executiva decorre de um processo de sucessão natural, numa altura em que o Grupo José de Mello se encontra preparado para encarar com ambição um novo ciclo de crescimento dos negócios e desenvolvimento de novas oportunidades, dando continuidade a um legado histórico empresarial com mais de 120 anos e reforçando o nosso compromisso de longo prazo de contribuirmos para o futuro de Portugal."