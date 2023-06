Salvador de Mello: "Tivemos bom resultado em todas as áreas. Estamos sempre atentos a oportunidades"

Salvador de Mello, CEO do Grupo José de Mello © DR

Lucros a subir 59%, para 92 milhões, proveitos a crescer na ordem dos 205 milhões, para 1,255 mil milhões de euros e um EBITDA 15,3% acima do de 2021, somando 192 milhões. São os grandes números que retratam a prestação do Grupo José de Mello no último ano, com destaque para as contribuições da CUF, que somou 33 milhões (+6%), da área industrial Bondalti, com 52 milhões (+2,7%) e da Brisa, apenas detida em cerca de 17% pelo grupo mas que em 2022 somou 241 milhões +26%).

"O ano 2022 teve resultados muito positivos em todas as áreas, com ganhos de escala em todas as empresas, criação de emprego, acréscimo de intervenção em sustentabilidade e inovação e robustecimento da estrutura de capitais", confirmou Salvador de Mello nesta manhã, num encontro com jornalistas.

Destacando também um investimento que cresceu 49% para 160 milhões de euros, o líder da José de Mello reafirmou o "compromisso assumido com o desenvolvimento de Portugal", admitindo manter aquela fasquia, apesar dos desafios do corrente ano. "Temos um nível de investimento adequado para os resultados que apresentamos e estamos sempre atentos a oportunidades em qualquer dos setores em que estamos presentes", afirmou Salvador de Mello, reforçando que qualquer passo dado é sempre "ponderado e resulta de uma avaliação da criação de valor", seja na abertura ou aquisição de novas clínicas, reforçando a atividade da CUF, seja no que respeita às novas tecnologias nas fábricas Bondalti ou na Brisa, em que tem sido feita uma aposta consistente na melhoria da rede e na mobilidade e expansão internacional".

A aposta que o grupo tem assumido com "o desenvolvimento de Portugal" traduz-se também no reforço de emprego criado num ano particularmente difícil, com melhorias médias de remuneração ao nível da inflação e principal foco nos salários mais baixos. À data de dezembro de 2022, o grupo José de Mello tinha assim, entre colaboradores e prestadores de serviços regulares, 14 813 pessoas, aumentando os seus quadros de pessoal em 8% e a massa salarial em percentagem equivalente.

Questionado sobre a dívida, que se fixou em 2021 muito perto dos mil milhões, Salvador de Mello desvaloriza. "Não é tema", diz, e justifica a sua posição com a redução "muito significativa" do valor, em 80 milhões, por comparação com os ativos e solidez do grupo José de Mello. "Claro que a subida dos juros impacta, mas não estamos condicionados estrategicamente pela dívida, que está a um nível prudente e repartida entre taxas fixas e variáveis, a médio e longo prazo, pesando bem com o nosso portefólio e uma estrutura financeira sólida", sublinhou Luís Goes, responsável pelas áreas financeira e de estratégia.

O responsável destacou ainda os bons resultados conseguidos pela Bondalti, num ano de inflação recorde e enormes desafios, pela capacidade de "atempadamente se ter preparado para eventos como os que resultaram da guerra na Europa". "Estamos sempre focados numa gestão de portefólio de longo prazo, tentando equilibrar tendências e riscos, mas em 2022 conseguimos resultados positivos em todas as áreas", rematou Salvador de Mello, antecipando que o projeto da Bondalti em Estarreja, que conta com financiamento do PRR, está a avançar e poderá ver desenvolvimentos relevantes até ao final do ano.