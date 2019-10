Samsung acaba com a produção de smartphones na China

A companhia Samsung Electronics anunciou hoje que encerrou a produção de ‘smartphones’ na última fábrica que ainda mantinha na China, segundo um comunicado divulgado pela empresa.

A Samsung referiu que chegou “a difícil decisão de interromper as operações da Samsung Electronics Huizhou” na China, no final de setembro.

De acordo com a nota, a decisão faz parte de seus esforços contínuos para “aumentar a eficiência nas suas instalações de produção”.

A empresa refere que está a seguir os processos apropriados dentro do quadro legal da China para se retirar do país. Já no ano passado a Samsung tinha fechado outra fábrica na China, em Tianjin.

Os meios de comunicação sul-coreanos referiram que o fim da produção de telemóveis da Samsung no maior mercado de ‘smartphones’ do mundo foi em parte devido aos custos de mão-de-obra na China.