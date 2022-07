Samsung apresenta António Variações em concerto para divulgar novo smartphone

Samsung Electronics © AFP

Está esgotado o concerto que António Variações vai dar na noite desta terça-feira, no Capitólio em Lisboa. Confuso? Não é preciso. "Há uma noite para passar" é o nome do concerto que apresenta o regresso do cantor português em holograma. O evento foi criado pela Samsung para explorar as características e funcionalidades de captação de imagem e vídeo em ambientes de baixa luminosidade, que o novo Galaxy S22 apresenta. A marca chama-lhe Nightography e considera que nada é melhor para testar esta funcionalidade - que alia sensores de imagem à capacidade de processamento de Inteligência Artificial, para captar fotos e vídeos mais nítidos - que um concerto com o artista português que mudou o panorama musical português, há 41 anos.

"A única forma de trazer António Variações novamente ao palco é através de um holograma", explica Ana Oliveira ao Dinheiro Vivo. A porta-voz da Samsung afirma ainda que este "é o primeiro holograma de um cantor português e o ambiente perfeito para ser captado em baixa luminosidade com recurso aos nossos smartphones Samsung Galaxy S22, pois a noite e a falta de luz deixam de ser uma barreira à qualidade fotográfica e videográfica".

O concerto vai contar ainda com a presença da banda que esteve no filme "Variações" e o grande teste às características do novo smartphone será feito pelo público, que irá filmar o concerto.

Como refere Ana Oliveira, "o desafio das marcas passa por entregar valor através dos seus conteúdos. Que estes despertem uma reação positiva por parte de quem assiste, mas também uma participação ativa das pessoas". E é neste sentido que a Samsung tem vindo a criar campanhas de comunicação mais imaginativas, de forma a manter o aspeto de inovação e novidade da marca.

"O nosso objetivo enquanto marca é de criar estratégias e desafiar o nosso processo criativo para que sejam criadas histórias que nos ajudem a comunicar e escalar a promessa de marca Samsung - #DoWhatYouCant", frisa aquela responsável, referindo o orgulho da pelas conquistas da Samsung em Portugal. É "também um desafio para nós, enquanto marca, ao trazer ano após ano campanhas únicas e diferenciadoras para Portugal. Algo que só uma marca com um longo histórico de presença em Portugal é capaz de proporcionar".

E este longo histórico de presença em território nacional traduz-se em 40 anos, o que faz da Samsung uma marca "já muito querida pelos portugueses", afirma Ana Oliveira.

Por este motivo, talvez, e apesar do cenário de crise em que vivemos, a insígnia, mantém positivas as suas expectativas de negócio em terras lusas. "Um indicador claro de que a estratégia que temos vindo a definir para o nosso país é a mais correta com grande foco na inovação/qualidade dos equipamentos, continuando a cultivar uma relação de confiança e proximidade junto dos nossos utilizadores", declara.

E, para ajudar os consumidores portugueses, ao nível de ações de promoção, ao longo do ano, a marca vai disponibilizando algumas iniciativas na loja online com condições especiais, além das habituais campanhas de retoma ou ofertas especiais associadas ao momento de pré-vendas dos seus produtos.