Samsung muda temporariamente produção de telefones para Vietname

A tecnológica anunciou que irá mudar de forma temporária parte da produção de smartphones da Coreia do Sul para o Vietname. A mudança é justificada com o Covid-19.

A Samsung já detetou seis casos positivos de coronavírus entre os funcionários na Coreia do Sul. Durante o fim-de-semana, após ter detetado um novo caso, a empresa encerrou temporariamente a fábrica na região de Gumi, para proceder a processos as desinfeção das instalações. Segundo avança a Reuters esta sexta-feira, um porta-voz da tecnológica indicou que a fábrica de Gumi continuará encerrada até ao fim-de-semana.

É nesta unidade de produção de Gumi que a Samsung fabrica a linha de smartphones topo de gama, incluindo os novos modelos Galaxy S20 ou o dobrável Galaxy Z Flip. A empresa refere que, temporariamente, mudará a produção para o Vietname, para evitar mais alterações que possam perturbar a produção. Ao longo das últimas semanas, a Samsung teve de parar várias linhas de produção, após terem sido detetados casos de funcionários infetados.

É esperado que a unidade do Vietname produza cerca de 200 mil telefones por mês. Alguns meios de comunicação sul-coreanos referem que os equipamentos serão enviados para a Coreia do Sul no final deste mês.

Leia também | Samsung e LG Innotek fecham fábricas na Coreia do Sul devido a casos de infeção

Além de casos de funcionários infetados na fábrica de Gumi, também já foi detetado um caso de um trabalhador infetado na fábrica de Yongi, localizada a cerca de 80 quilómetros de Seul.

O coronavírus, detetado na cidade de Wuhan, na China, tem tido um forte impacto em vários setores de atividade, incluindo também a área da tecnologia. Pela análise da TrendForce, o Covid-19 poderá cortar pelo menos 30 milhões de unidades às remessas globais de smartphones.

As contagens mais recentes sobre o coronavírus registam mais de cem mil infetados – sendo que, deste valor, já há 55 mil casos de recuperação. A Coreia do Sul, mercado de origem da Samsung, é o segundo país com maior número de casos de Covid-19, com mais de 6500 casos detetados e 40 mortos.