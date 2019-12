Samsung reforça fábrica na China com investimento de 8 mil milhões

A Samsung vai aumentar o investimento associado à fábrica que detém na China, onde produz componentes, avança a agência Reuters, citando órgãos de comunicação locais. O investimento de oito mil milhões de dólares (7,19 mil milhões de euros) será dedicado ao aumento da produção de memórias flash NAND, juntando-se aos investimentos anteriores dedicados a esta fábrica.

O investimento do grupo sul-coreano acontece num contexto em que as previsões dos analistas apontam uma recuperação no próximo ano, impulsionada por recursos limitados e por um possível aumento da procura, alavancado por uma nova geração de equipamentos.

A Samsung é uma das maiores fabricantes de memórias flash NAND, componente que pode ser encontrado em diversos dispositivos, desde cartões de memória até às pen USB.

A fábrica chinesa da Samsung, situada em Xi’an, já tinha recebido um investimento superior a 14 mil milhões de dólares (12,59 mil milhões de euros) este ano.