Lucro da Sanofi escala 20,2% até março para 2.420 milhões de euros

A Sanofi indicou hoje que registou um lucro até março de 2.420 milhões de euros, o que representa um aumento homólogo de 20,2%, anunciou hoje a multinacional farmacêutica.

A empresa confirmou os seus objetivos para o final deste ano, apontando para um crescimento de dois dígitos em relação ao lucro líquido por ação, disse o presidente executivo da Sanofi, Paul Hudson, em comunicado.

A faturação da Sanofi atingiu 9.674 milhões de euros, mais 12,6% face a igual período do ano anterior, apesar da queda de 0,7% observada nas atividades de medicina geral, para 3.760 milhões de euros.

As vendas cresceram 6,7% na Europa, para 2.392 milhões de euros, e aumentaram 12,1% nos Estados Unidos, para 3.484 milhões, enquanto no resto do mundo o crescimento foi de 7% para 3.798 milhões de euros.