Santa Casa Challenge atribuiu prémio de 15 mil euros para emissões carbónicas

Vencedores da 7.ª edição do concurso de inovação social Santa Casa Challenge: AirCO2, Hephaesnus, GrowIn e Beebio © DR

O Santa Casa Challenge já elegeu as quatro startups vencedoras da sétima edição do concurso de inovação social, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, gerido pela Casa do Impacto. Este é um concurso anual de inovação social digital que se centra num dos principais eixos da atuação da Casa do Impacto, neste caso, o investimento, refere a Casa do Impacto em comunicado.

Todos os vencedores do programa vão poder participar na Web Summit ainda este ano, mas há diferentes prémios de acordo com as posições. O primeiro lugar (ocupado por AirCO2) leva um prémio de 15 mil euros para o desenvolvimento do projeto, enquanto que o segundo (Hephaesnus) e terceiro lugares (ocupados por duas startups: GrowIn e Beebio) vão ter os seus projetos em incubação gratuita no hub de empreendedorismo de impacto social e ambiental, lê-se na mesma nota.

Este desafio pretende dar apoio financeiro e não financeiro a iniciativas e projetos de impacto social e ambiental e premiar soluções tecnológicas inovadoras que estejam alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ODS 2030).

Os dez projetos, entre mais de 50 candidaturas recebidas, que foram apresentados numa sessão de pitch no passado dia 22 de abril, estavam direcionados aos "novos desafios na educação e no trabalho para a transição digital e alterações climáticas".

Startups vencedoras

Em primeiro lugar ficou o AirCO2, uma solução "chave-na-mão" que permite calcular, compensar e reduzir a pegada de carbono de empresas e organizações através de uma tecnologia de inteligência artificial, em tempo real e de forma automática. O objetivo é melhorar a gestão ambiental das empresas e ajudá-las a chegar ao "net-zero", ou seja, é o momento que atingem o balanço entre as emissões geradas e a sua compensação.

Em segundo lugar, está a Hephaesnus que pretende prevenir e aumentar a eficiência do combate a incêndios florestais, através de um dispositivo de prevenção e um projétil de combate à distância.

Em terceiro lugar, estão duas startups: a GrowIn, um sistema autónomo para produção agrícola em espaços urbanos, que usa sensores, inteligência artificial, e ainda alertas para momentos importantes do ciclo de vida da produção. E a startup de Edtech Beebio que é uma ferramenta adaptada ao ensino híbrido, contribuindo para uma aprendizagem mais focada nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Estas áreas juntas foram as disciplinas STEAM e ao mesmo tempo que aproxima os estudantes da natureza, também cria uma comunidade preocupada com a sustentabilidade, a biodiversidade e economias circulares, revele a Casa do Impacto em comunicado.

O painel de jurados foi composto pela diretora da Casa do Impacto, Inês Sequeira, a secretária-geral da Lisboa E-nova, Filipa Sacadura, o secretário-geral do BCSD Portugal, João Meneses, o head of startups da Web Summit, Ricardo Lima, e o founder e CEO da Planetiers World Gathering, Sérgio Ribeiro.

A diretora da Casa do Impacto, Inês Sequeira, explica que "a qualidade dos projetos tem melhorado de ano para ano, e, por isso, também aconteceu o caso de se dar o empate no terceiro lugar. Queremos apoiar projetos inovadores que façam o uso da tecnologia para a resolução de problemas sociais/ambientais que sejam mais prementes em determinado momento. Precisamos de capacitar a população que ainda se encontra pouco informada relativamente a um dos maiores desafios da atualidade, dando também resposta às empresas e organizações, cada vez mais comprometidas com a sustentabilidade e o futuro do planeta".