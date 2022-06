eSports. Santader passa a patrocinador principal de League of Legends na Europa e América do Sul

Santander © D.R.

Depois de competições de futebol e automobilismo, como a Liga dos Campeões ou Formula 1, o Satander vira-se para os videojogos eletrónicos, vulgo eSports. O banco anunciou esta terça-feira um "acordo plurianual" para se tornar no patrocinador principal das competições de League of Legends (LoL) na Europa e na América do Sul.

Em comunicado, o Santander dá conta que vai patrocinar o campeonato europeu e a liga latinoamérica de LoL, sendo esta "uma oportunidade para o banco promover a inovação, a diversidade e a digitalização".

O banco liderado por Ana Botín considera que LoL, no universo dos eSports, "é um dos desportos mais populares do mundo, com algumas das competições mais desenvolvidas e uma comunidade de seguidores estabelecidos". Só o campeonato mundial de LoL em 2021 atraiu um pico de audiência de 74 milhões de pessoas a assistir à competição em direto, registando "uma audiência média de cerca de 30 milhões de pessoas".

A parceria entre o Santander e os promotores eSports de LoL estabelece um "acordo 100% de media digital que irá complementar outros patrocínios globais do banco".

Desta forma, o banco, que em Portugal é liderado por Pedro Castro e Almeida, vai "dar a conhecer uma variedade de ativos para promover a marca" junto dos seguidores e adeptos de LoL.

De acordo com Juan Manuel Cendoya, diretor global de comunicação, marketing corporativo e research do Santander, o acordo alcançado, além de "muito inovador", permite ao banco entrar no mundo dos eSports. "Vai trazer ao Santander oportunidades para se envolver com as novas gerações de nativos digitais".

Já Maximilian Schmidt, diretor da League of Legends eSports nas regiões Europa, Médio Oriente e África (EMEA), indica que há um claro interesse em "colaborar com uma instituição bancária global empenhada na inovação, na transformação digital e na prestação dos melhores serviços possíveis para as gerações mais jovens".