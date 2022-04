Santander afasta mais saídas e fecho de balcões este ano

CEO do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida © Paulo Alexandrino/Global Imagens

O Santander em Portugal fechou o primeiro trimestre com lucros de 155,4 milhões de euros, mais do que o quádruplo face ao mesmo período do ano passado. Um resultado explicado pelo banco com o encargo extraordinário de 164,5 milhões de euros registado nos primeiros três meses de 2021 no âmbito do processo de reestruturação. Para este ano, a instituição liderada por Pedro Castro e Almeida afasta despedimentos e mais fecho de balcões e fala até em pelo menos 100 novas contratações.

Apesar de o programa de redução de pessoal, que envolveu inclusive um despedimento colectivo, ter ficado concluído em 2021, algumas das saídas de colaboradores do banco só se efetivaram este ano. Olhando para os números do quadro de pessoal, houve uma redução de 1233 trabalhadores comprando com o período homólogo e o encerramento de 42 balcões no último ano. Face a dezembro de 2021, saíram 84 colaboradores e houve o fecho de 4 pontos de atendimento. Números que contribuíram para a redução em 16% dos custos operacionais do banco para 121 milhões de euros, de acordo com as contas apresentadas na terça-feira.

A repetição do cenário de corte do quadro é agora afastado pelo Santander, que em respostas por escrito ao DN/Dinheiro Vivo garante que "a saída de colaboradores este ano estará relacionada com o final de carreira dos mesmos, nomeadamente reformas".

O banco revelou ainda que, apesar das saídas, no último ano contratou cerca de 300 pessoas. E este ano prevê fazer mais de 100 contratações dentro do perfil STEM [áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática]. "Estamos a prever uma variação positiva do número de colaboradores em 2022", acrescentou a instituição financeira. Quanto à rede de balcões, considera que "está relativamente estabilizada", pelo que não prevê mais fechos. No final de março, o Santander tinha 4.721 colaboradores em Portugal e 344 agências.

De janeiro a março, o produto bancário, indicador dos proveitos, totalizou 331,7 milhões de euros, uma queda de 21%. Isto apesar de a margem financeira - diferença entre juros cobrados e juros pagos - ter aumentado 0,7% e as comissões bancárias subido 23% para 119 milhões de euros. O produto bancário foi penalizado pelos resultados em operações financeiras, que se reduziram em 94% para 8 milhões de euros, refletindo a receita associada à gestão da sua carteira de dívida pública.

Aumento das taxas de juro com impacto "moderado"

No comunicado de apresentação dos resultados, o presidente executivo do Santander Portugal destaca que "apesar do difícil enquadramento" as medidas tomadas ao longo da pandemia tornaram o banco "mais ágil em períodos de crise" e mais bem preparado para ajudar os clientes. "A carteira de crédito mantém-se estável (+1,2%), com destaque para o segmento de crédito à habitação, que se mantém bastante dinâmico. Os recursos de clientes continuam a ter igualmente uma evolução favorável (+8%), o que espelha a confiança dos clientes na nossa instituição". O total de crédito a clientes situou-se em 43,5 mil milhões de euros, destacando-se o crescimento do crédito à habitação em 6,5%. Já os recursos de clientes, maioritariamente depósitos, ascenderam a 47,5 mil milhões de euros.

Questionado sobre se o cenário de aumento das taxas de juro pode vir a ter impacto no crédito em risco, a mesma fonte oficial da instituição respondeu que "dado o perfil moderado de subidas que estão descontadas pelo mercado, o impacto deve igualmente ser muito moderado". Contudo, antecipa que o impacto "seja mais visível ao nível da margem, já que do ponto de vista da qualidade do crédito, esta beneficia também dos muitos baixos níveis de desemprego, que é a variável mais relevante nesta métrica".

No que toca aos indicadores de rentabilidade, o retorno sobre o capital próprio (ROE) disparou de 2,9% no final de março de 2021 para 13,6% no último trimestre de 2022. O principal rácio de capital (CET1) também subiu 1,3 pontos percentuais para 21,4% face ao mesmo período do ano a. No entanto, face ao final de 2021, o rácio de capital CET1 reduziu-se em 4,6pp, refletindo a decisão do Conselho de Administração do Santander em Portugal em retomar a distribuição de dividendos no ano de 2022, na sequência de ter sido levantada a recomendação do Banco Central Europeu relativa à remuneração dos acionistas. O banco vai entregar 273 milhões de euros à casa-mãe.

Na atividade global, o Grupo Santander registou 2,5 mil milhões de euros de lucros no primeiro trimestre, um aumento homólogo de 58%.