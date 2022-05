Santander. Aprovado aumento de capital de 135 milhões e distribuição de dividendos de 273 milhões

Santander © D.R.

Os acionistas do Santander Totta aprovaram esta quarta-feira, em assembleia-geral, um aumento de capital de 135 milhões de euros e a distribuição de dividendos no valor de 273 milhões de euros referentes ao exercício de 2021.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a assembleia-geral anual, que se realizou no presente dia, aprovou a proposta de aumento de capital social de 1.256.723.284,00 euros para 1.391.779.674,00 euros, mediante a emissão de até 135.056.390 de novas ações ordinárias, escriturais e nominativas.

O período de subscrição deverá ocorrer entre as 08:30 do dia 06 de maio e as 15:00 do dia 20 de maio, inclusive, sendo que a liquidação financeira ocorrerá até ao dia 24 de maio de 2022, segundo a instituição financeira.

As ações a emitir são oferecidas à subscrição exclusiva dos acionistas no exercício do seu direito de preferência, com a opção pelo Santander Totta da subscrição de 135.000.000 novas ações e os restantes acionistas da subscrição de até 56.390 novas ações, na proporção das respetivas participações.

Os acionistas do Santander em Portugal aprovaram ainda a distribuição de dividendos no valor de 273 milhões de euros, correspondendo ao valor de 0,217 euros por ação, referente ao exercício de 2021.

Em fevereiro, o Santander Totta anunciou a distribuição de dividendos referentes aos anos em que não os pagou, por recomendação do Banco Central Europeu (BCE), anunciando o valor de 480 milhões de euro, referente aos lucros de 2019 (527,3 milhões de euros).

Os acionistas do Santander Totta aprovaram esta quarta-feira ainda o relatório de gestão, o balanço e as contas individuais e consolidadas, respeitantes ao exercício de 2021, incluindo o relatório do governo societário, e a demonstração não financeira.

Em 2021, o banco obteve lucros de 298,2 milhões de euros, mais 0,9% face a 2020.

O produto bancário atingiu 1.318 milhões de euros, mais 2,8% em termos homólogos, tendo a margem financeira caído 7,3% para 731,2 milhões de euros, enquanto as comissões líquidas aumentaram 14,3% para 426,6 milhões de euros.

Foi ainda aprovada a proposta de aplicação de resultados de 2021, no montante de 303 milhões de euros, com uma reserva legal de 30 milhões de euros.

O Santander Totta é detido na totalidade pelo grupo bancário espanhol Santander.