Santander CF lança solução de financiamento online com KuantoKusta

Permitir ao cliente adquirir o produto desejado no marketplace e optar por um pagamento com o financiamento mais adequado às suas necessidades, assegurado em minutos, sem ter de sair de casa, num processo simples, ágil e seguro. É o que apontam o Santander Consumer Finance e o KuantoKusta, que se juntaram para criar uma solução inovadora de financiamento online. O KuantoKusta recebe o valor do bem transacionado imediatamente, sem qualquer tipo de burocracias.

Primeiro marketplace a introduzir esta solução de pagamento do Santander Consumer Finance, em parceria com a fintech portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções de pagamento para empresas Easypay, o site KuantoKustavai estrear a nova funcionalidade no check-out de pagamento, marcando o início da parceria estabelecida entre as três entidades "para proporcionar uma solução que procura ir ao encontro das necessidades dos clientes, num momento em que o comércio eletrónico assume uma cada vez maior preponderância como canal de compra preferencial".

"É com muita satisfação que concretizamos este marco na atividade do Santander Consumer Finance com um parceiro com a notoriedade e a credibilidade do KuantoKusta", afirma Nuno Zigue, CEO do Santander Consumer Finance, Sucursal em Portugal. "Este projeto demonstrou que a robustez tecnológica da nossa plataforma nos permite oferecer aos marketplaces e às lojas digitais uma integração rápida. E não vamos ficar por aqui", promete o responsável, apontando novas parcerias, que permitirão oferecer "soluções contextualizadas de financiamento a cada vez mais consumidores".

Graças a esta inovação, o KuantoKusta amplia as opções de pagamento oferecidas aos seus clientes que efetuam as transações no site com simplicidade e segurança, e antecipa que os anunciantes no portal que adiram a esta nova funcionalidade tenham aumento da taxa de concretização das vendas e de uma maior satisfação dos consumidores.

"Esta parceria com o Santander Consumer Finance é um passo que valoriza o nosso marketplace, não só pela reputação e know how de que o SCF dispõe, mas pelo contributo que dá para que a experiência de compra dos nossos clientes seja mais completa", justifica Paulo Pimenta. Com esta nova opção de pagamento, é já possível a compra parcelada de produtos de maior valor, que de outra forma poderiam envolver um maior esforço financeiro. "Por outro lado, ajudamos as nossas lojas parceiras a impulsionarem as suas vendas através desta nova modalidade, sem custos para as mesmas, e com a possibilidade de criação de campanhas diversas", acrescenta o CEO do KuantoKusta.

"Parece um processo simples, mas por trás desta solução existe todo um trabalho de desenvolvimento tecnológico que só é possível graças à inovação e ao conhecimento tecnológico proporcionado pelas fintechs", defende também Sebastião Lancastre. O CEO da Easypay realça como esta solução de financiamento é "um excelente exemplo de como as sinergias entre que o setor financeiro tradicional e as fintech permitem encontrar respostas ágeis e eficazes que respondam às necessidades atuais dos consumidores e das empresas".