Santander considerado o melhor em Portugal na banca privada

O Santander Portugal foi distinguido, pelo sexto ano consecutivo, como o melhor na banca privada em Portugal, pela revista Global Finance, no âmbito dos 'The World"s Best Private Banks Awards for 2021'.

"O Private Banking do Santander vence este Prémio pelo sexto ano consecutivo, o que vem reconhecer, mais uma vez, o modelo de negócio do Banco. Em Portugal, a área de ​​​​​​​Private Banking registou entre junho de 2019 e junho de 2020, um crescimento de 5% nos ativos sob gestão", refere o Santander num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Citando a Global Finance, o Santander refere que "os bancos selecionados foram os que melhor souberam atender às necessidades específicas dos clientes de elevado património, ao mesmo tempo que procuraram melhorar, preservar e transmitir a sua riqueza. Foram também as instituições que cresceram para responder a essas mesmas necessidades".

O banco salienta que, para esta edição, a Global Finance "avaliou a performance das várias entidades no seu mercado local, entre julho de 2019 e junho de 2020. Consultou ainda as opiniões de analistas, executivos e outros membros da indústria de Banca Privada, além de ter efetuado várias pesquisas independentes, para avaliar um conjunto de fatores objetivos e subjetivos", explica.