Santander distinguido como "melhor banco global em inclusão financeira"

O Santander como escolhido como o "Melhor Banco Global em Inclusão Financeira", pela revista Euromoney, nos "Global Awards for Excellence 2021", reconhecendo o esforço realizado pelo Grupo para tornar os serviços financeiros mais acessíveis, destaca o banco em comunicado.

"Durante os últimos três anos apoiámos a inclusão financeira de 6 milhões de pessoas e o nosso objetivo será chegar aos 10 milhões em 2025. Com isso geramos um impacto positivo nas suas vidas, ajudando os empreendedores a colocar em marcha os seus negócios através dos nossos programas de microfinanciamento; ou ajudando as pessoas a ganhar mais confiança no uso dos canais digitais bancários. Isto é crítico para gerar um crescimento inclusivo e sustentável e alegra-me muito que a Euromoney tenha reconhecido os esforços e a inovação das nossas equipas em todo o mundo", afirma Ana Botín, presidente de Grupo Santander.

A iniciativa Santander Finance for All é um dos exemplos criados para apoiar a inclusão financeira. O seu objetivo é apoiar o acesso das pessoas aos serviços financeiros, disponibilizando-lhes financiamento para criar e fazer crescer os seus negócios e fomentar a sua educação financeira, explica na mesma nota o Grupo Santander. "A nossa estratégia destina-se a pessoas não 'bancarizadas' e em situação vulnerável; a particulares e PME com dificuldades na obtenção de crédito; pessoas com pouca literacia financeira; ou que enfrentam dificuldades financeiras. Entre 2019 e junho de 2021, estas iniciativas permitiram apoiar a inclusão financeira de 6 milhões de pessoas e o Santander tem como objetivo alcançar 10 milhões de pessoas em 2025", pode ler-se no comunicado.

Entre essas iniciativa, destaque para a Superdigital, que é uma plataforma móvel 100% digital exclusiva do Santander que permite realizar pagamentos no Brasil, México e Chile - alavancando assim a utilização de smartphones e melhorando a cobertura de rede na América Latina para fomentar a inclusão financeira na região.

De destacar ainda que o Santander tem programas específicos de microfinanciamento para microempreendedores. "Embora com diferentes nomes (Tuiio no México, Prospera no Brasil, Uruguai e Colômbia e Surgir no Perú), todos têm o mesmo objetivo: apoiar os microempreendedores a criar e fazer crescer os seus micronegócios através de crédito e outros produtos como os microseguros. Graças a estas iniciativas, Santander apoiou 1,2 milhões de microempreendedores na América Latina, dos quais 70% são mulheres", esclarecem.