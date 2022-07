Santander é o Melhor Banco de Retalho em Portugal

Pedro Castro e Almeida - Presidente Comissão Executiva do Banco Santander. © Carlos Pimentel/Global Imagens

O Santander foi eleito o "Melhor Banco de Retalho" em Portugal pela revista World Finance, no âmbito dos World Finance Banking Awards 2022, que distinguem os bancos com melhor desempenho em todo o mundo, "reconhecendo os mais inovadores do setor e, em particular, os que aceitaram o desafio da transformação digital".

De acordo com a publicação, "depois de dois anos de pandemia, o setor bancário enfrenta um mar de transformações em termos de definição do local de trabalho, da melhor forma de implementar soluções tecnológicas de modo holístico, bem como nas medidas importantes a tomar em iniciativas de financiamento sustentável para fazer face às crises globais na saúde pública e nas alterações climáticas".

A publicação destaca, assim, as instituições que estão a trabalhar com "um propósito maior e a capacitar os seus clientes" para esta mudança estrutural. Com relevo para o banco liderado por Pedro Castro e Almeida.