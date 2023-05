Santander investe 400 milhões de euros em educação e empregabilidade até 2026

V Encontro Internacional de Reitores da Universia decorreu em Valência, Espanha.

O banco Santander assumiu o compromisso de "investir 400 milhões de euros no fomento à educação, à empregabilidade e ao empreendedorismo no período 2023-2026", anunciou esta terça-feira a presidente da instituição espanhola, Ana Botín, durante o V Encontro Internacional de Reitores da Universia, que decorreu em Valência, Espanha, e que contou com a presença do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.

"Convictos de que não há melhor investimento social do que aquele que se faz na educação, há 26 anos decidimos fazer uma aposta na universidade", lembrou a também presidente da Universia, sublinhando que este compromisso já se traduziu "em mais de 2,2 mil milhões de euros para o ensino superior, com bolsas, formação contínua e apoio a mais de um milhão de estudantes e acordo com mais de 1500 instituições em 25 países".

"Quando se semeia na universidade, é a comunidade inteira - mais de mil milhões de habitantes nas geografias do Santander - que colhe os frutos. Quando a universidade avança, a sociedade progride" defendeu Botín.

A líder do banco espanhol e da Universia sublinhou ainda que "as sociedades que mais investem em educação crescem de forma sustentável, são mais abertas e diversas, criam melhores oportunidades para todos e abordam melhor a solução de conflitos e os desafios do futuro".

Ana Botín convidou todos os reitores e especialistas que participaram no Encontro a uma "reflexão ambiciosa" sobre a missão da Universidade numa sociedade em constante transformação, "que funciona em rede, interconetada e na qual se esbatem as fronteiras entre o mundo digital e físico".

As conclusões do Encontro Internacional de Reitores da Universia serão refletidas na "Declaração de Valência", que será conhecida esta quarta-feira, dia 10.