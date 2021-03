Santander lança dois cartões bancários biodegradáveis

O Santander vai começar a entregar aos clientes a partir de quarta-feira, dia 10 de março, dois cartões bancários biodegradáveis e com um novo design, em formato vertical.

Segundo o Santander, os dois cartões - o cartão de débito Classic e o cartão de crédito Mundo 123 -, além de reduzirem o impacto ambiental, surgem equipados com tecnologia contactless e com uma imagem renovada: um novo formato e os dados surgem impressos no verso.

O banco lembra que, desde janeiro de 2019, que "todo o processo de produção e expedição dos cartões bancários do Santander é certificado pela CarbonNeutral". Trata-se de um certificado "concedido a empresas que consigam compensar as emissões de carbono de um determinado produto, até reduzir o seu impacto ambiental a zero"., explica o banco num comunicado divulgado esta terça-feira.

Em Portugal, em 2020, o Santander passou a ser uma empresa neutra em carbono.