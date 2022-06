Santander lança linha de apoio para clientes com mais de 70 anos

© D.R.

O banco Santander lançou uma linha de atendimento, a "SuperLinha Sénior", para clientes com mais de 70 anos e que está disponível todos os dias úteis, das 9h às 18h. A linha vai abranger cerca de 195 mil clientes para ajudar no atendimento a quem tem mais dificuldade em utilizar os canais digitais e também para evitar o recurso aos balcões presenciais, declara o banco em comunicado.

O atendimento telefónico vai ser mais personalizado, sem mensagens pré-gravadas e sem limite de tempo para os clientes esclarecerem as suas dúvidas e obterem ajuda nas operações bancária.

Esta é uma iniciativa que surge no seguimento do programa "Aqui e Agora", lançado no início da pandemia, em março de 2020, e que pretendia apoiar estes clientes na adesão e funcionamento dos canais digitais para as operações bancárias, lê-se na mesma nota.

Além do mais, o banco tem desenvolvido várias ações de apoio para esta faixa etária, "como a simplificação e agilização de procedimentos e um contacto proativo e recorrente de acompanhamento pelos gestores dos balcões", conclui o banco Santander.