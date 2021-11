Santander lança Prémio de Arte Edifício dos Leões

Lisboa ,18/01/2019 - Balcão Work Café Santander . (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Santander anunciou esta quarta-feira o lançamento do Prémio de Arte Edifício dos Leões que visa

"reconhecer e apoiar os artistas", bem como "promover a produção e a inovação artística".

Segundo o banco, serão selecionados três vencedores, que terão a oportunidade de expor as suas obras no

Edifício dos Leões - Espaço Santander, integrando a exposição sobre o tema do 'Retrato', que será inaugurada ainda este ano.

Os vencedores receberão ainda um prémio monetário no valor bruto de 5.000 euros, sendo que o primeiro classificado terá direito a receber 3.000 euros e o segundos e terceiro classificados irão receber 1.000 euros.

"Podem concorrer os artistas das áreas de artes plásticas, design ou cinema, apresentando uma obra a concurso subordinada ao tema 'A Representação Humana'", refere o Santander num comunicado.

"Os candidatos devem ter também formação numa instituição nacional ou internacional reconhecida", frisa.

As candidaturas decorrem até 26 de novembro e podem ser submetidas através de um formulário disponível no site do banco.