Santander perdeu 400 trabalhadores em Portugal no último ano e fechou mais de 100 balcões

Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander em Portugal © Diana Quintela/Global Imagens

O Santander em Portugal anunciou esta quarta-feira que fechou 108 balcões ao longo do último ano e perdeu um total de 398 trabalhadores no mesmo período.

O banco reportou hoje que registou um lucro líquido de 81,4 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa uma queda homóloga de 52,9%.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o banco frisa que, no primeiro trimestre, "foi registado um encargo extraordinário, no valor de 164,5 milhões de euros [líquido de impostos], para fazer face ao plano de transformação em curso, com a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia".

O Santander tem em curso um plano de redução do número de trabalhadores que abrange a saída de mais 685 trabalhadores do banco.

No final de junho, o banco empregava em Portugal um total de 5765 trabalhadores e tinha 368 agências bancárias a operar no país.