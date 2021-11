Santander Portugal cria Fundação com dotação inicial de 22,5 milhões

Lisboa ,18/01/2019 - Balcão Work Café Santander . (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Santander Portugal anunciou esta segunda-feira que vai criar uma Fundação com uma dotação inicial de 22,5 milhões de euros para "reforçar o seu impacto na sociedade".

O banco afirma que o propósito da criação da Fundação é "desenvolver programas com elevado impacto social, económico e ambiental".

A Fundação vai ser liderada por Inês Oom de Sousa, que assumirá o cargo de responsável de ESG (sigla em inglês para para environmental, social and corporate governance)no Grupo Santander a nível europeu.

"Com uma dotação inicial de 22,5 milhões de euros, a Fundação Santander Portugal vai intervir de forma determinante nas áreas da Educação, Empregabilidade, Ecologia e Social, contribuindo para ajudar as pessoas e as empresas a progredirem de uma forma justa, inclusiva e sustentável", refere o banco num comunicado.

"A criação da Fundação Santander Portugal, que irá igualmente gerir o património artístico e cultural do banco, permitirá agilizar o trabalho focado na sociedade e assegurar um maior reconhecimento público do papel exercido junto das comunidades", adianta.