Santander Portugal recebe prémio de 'Melhor Banco para PME' pela revista Global Finance

O Santander foi considerado o "Melhor Banco para PME" em Portugal pela revista Global Finance, no âmbito dos "SME Bank Awards 2022".

O prémio, "que tem a sua primeira edição, distingue as instituições financeiras que melhor respondem às necessidades das PME nos seus mercados, reconhecendo o apoio prestado e a qualidade dos serviços oferecidos", refere o Santander Portugal num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Explica que a Global Finance avaliou o desempenho dos bancos no período entre 1 de abril de 2020 e 31 de março de 2021, tendo por base critérios como o conhecimento dos mercados e as necessidades das PME"s, num estudo que foi efetuado em 66 países. A revista teve ainda em consideração opiniões de especialistas do setor, executivos e também de especialistas em tecnologia.

O Santander destaca que tem apostado num "posicionamento de proximidade e de qualidade do serviço prestado" junto das empresas. Frisa que "tem vindo a melhorar procedimentos e processos internos, de forma a garantir a disponibilização de liquidez às empresas de modo rápido e em tempo oportuno".

"Este esforço tem permitido um crescimento sustentado do negócio neste segmento, com a quota de mercado de produção de novo crédito a empresas a atingir os 22,5% [valores acumulados a setembro]", refere o banco.

As PMEs foram das mais atingidas pela crise gerada pelas medidas adotadas no âmbito da pandemia da covid-19. Segundo o diretor da Global Finance, Joseph Giarraputo, as PMEs "irão desempenhar um papel crítico na recuperação de qualquer país". "Este novo prémio pretende reconhecer este mesmo facto", afirmou, citado no mesmo comunicado.