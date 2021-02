Santander premiado como melhor banco de 'Trade Finance' em Portugal

Balcão do Santander Totta (Bruno Lisita / Global Imagens) © Bruno Lisita / Global Imagens

O Santander foi premiado como o melhor de banco de 'Trade Finance' em Portugal pela revista Euromoney.

O banco venceu nas categorias de 'Líder de Mercado' e de 'Melhor Serviço', refere o Santander num comunicado divulgado esta sexta-feira.

"A Euromoney destaca mais uma vez a parceria que o Santander tem vindo a estabelecer com as empresas portuguesas, oferecendo soluções eficientes, rápidas e seguras no comércio externo, bem como, o apoio prestado à sua internacionalização", adianta.

O prémio, que vai na segunda edição, baseia-se na opinião dos próprios clientes das instituições, que avaliaram a sua performance e o contributo dado ao setor.

O Santander destaca, entre as suas ofertas aos clientes, o 'Portal Santander Trade', "que possibilita a entrada exclusiva das empresas portuguesas no Trade Club Alliance, uma parceria de 14 bancos internacionais que permite encontrar fornecedores, distribuidores e clientes em todo o mundo".

Recorda que recentemente, o banco "lançou um serviço inovador para o comércio internacional - o GPI Tracker, que permite às empresas seguir o estado dos pagamentos efetuados ou recebidos em tempo real".