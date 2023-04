Santander Totta emite obrigações no valor de 750 milhões de euros

© Fábio Poço/Global Imagens

O Santander Totta comunicou esta sexta-feira a emissão de 750 milhões de euros em obrigações cobertas a cinco anos, de acordo com a informação veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Banco Santander Totta, S.A. informa que realizou uma emissão de obrigações cobertas no montante de 750 milhões de euros, com vencimento em abril de 2028, com um cupão de 3,375%", lê-se.

A nova dívida foi contraída junto de investidores institucionais, sendo que a "respetiva emissão terá liquidação no dia 19 de abril de 2023",

O objetivo desta operação passa por "diversificar as fontes de financiamento" do banco.