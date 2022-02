Saphety expande atividade para a Arábia Saudita

Sede da Saphety, Lisboa

A portuguesa Saphety expandiu a atividade à Arábia Saudita, anunciou a empresa esta terça-feira. A Saphety é especializada em faturação eletrónica e a Arábia Saúdita tornou obrigatória a faturação eletrónica para todas as empresas com ativiade no país, recentemente.

Depreende-se que a empresa portuguesa identificou novas oportunidades de negócio naquele país. "A Arábia Saudita é a maior economia do Médio Oriente, com um mercado consumidor superior a 33 milhões de euros", adianta a Saphety em comunicado, explicando que o número de empresas portuguesas naquele mercado justifica a aposta.

"Em 2019, o número de empresas portuguesas exportadoras para o mercado da Arábia Saudita era 545, sendo um mercado com forte potencial para a economia nacional. De acordo com o INE, a Arábia Saudita foi o 43º cliente das exportações portuguesas de bens em 2020, com uma quota de 0,2% no total", lê-se na mesma nota.

Para João Pereira, CCO da Saphety "a Arábia Saudita está apostada em liderar a fiscalidade eletrónica na região do Golfo Pérsico, exigindo a obrigatoriedade da faturação eletrónica para todos os contribuintes, incluindo as empresas que faturem contribuintes baseados no país".