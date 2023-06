SAS agrava em 7% prejuízos para 364 milhões no 1.º semestre fiscal

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2023 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Scandinavian Airlines Systems (SAS) anunciou um prejuízo líquido de 4.234 milhões de coroas suecas (364 milhões de euros) no primeiro semestre do atual exercício fiscal (novembro a abril), mais 7% que no mesmo período do ano anterior.

O prejuízo líquido de exploração aumentou 73% em relação ao ano anterior, para 3.620 milhões de coroas suecas (311 milhões de euros), segundo o balanço da empresa, que aponta o preço elevado dos combustíveis e as taxas de câmbio desfavoráveis como dois fatores determinantes para o resultado.

O volume de negócios ascendeu a 16.851 milhões de coroas suecas (1.447 milhões de euros), um aumento de 34% em relação ao mesmo período de 2022.

No segundo trimestre (entre fevereiro e abril), a SAS perdeu 1.525 milhões de coroas suecas (131 milhões de euros) líquidos, um valor quase idêntico ao do ano passado.

O prejuízo líquido de exploração aumentou 29% para 986 milhões de coroas suecas (85 milhões de euros).

A SAS registou receitas de 8.955 milhões de coroas suecas (769 milhões de euros), um aumento de 27%.

A companhia aérea escandinava, controlada pelos Estados sueco e dinamarquês, transportou 5,4 milhões de passageiros entre fevereiro e abril, um aumento de 36% em relação ao ano anterior.

A SAS anunciou há um ano um plano de redução de 7.500 milhões de coroas (704 milhões de euros) por ano em custos para sanear as suas contas e melhorar a sua liquidez, bem como a conversão de dívidas e notas promissórias em ações.

A companhia aérea está também a ser objeto de um processo de falência nos Estados Unidos para se reestruturar.