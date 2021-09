SATA bate recorde de passageiros em agosto

© ANTONIO BERNARDO

A companhia aérea açoriana SATA transportou 109.164 passageiros em voos interilhas no mês de agosto, "o número mais elevado de sempre de lugares utilizados num único mês", revelou esta quinta-feira o Governo Regional dos Açores.

"No mês de agosto de 2021, a SATA Air Açores disponibilizou 124.900 lugares e transportou 109.164 passageiros, representando o número mais elevado de sempre de lugares utilizados num único mês", adiantou, em comunicado de imprensa, a secretaria regional dos Transportes, Turismo e Energia dos Açores.

A SATA Air Açores, única companhia aérea que efetua as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, "registou, em agosto, um aumento de 3,2% no número de passageiros transportados, e um incremento idêntico no número de lugares oferecidos, face ao mês homólogo de 2019".

Para o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, "estes resultados atestam o sucesso da implementação da "Tarifa Açores"", criada em junho, que permite aos residentes nos Açores viajar entre ilhas por um preço máximo de 60 euros (ida e volta).

Em comunicado de imprensa, o governante destacou a importância da tarifa para a "descoberta" dos Açores pelos açorianos, mas disse que o aumento do número de passageiros transportados em agosto pela SATA Air Açores espelha também "a recuperação assinalável da atividade turística na região".

O executivo açoriano adiantou ainda que os índices de pontualidade registados, em agosto, "foram os melhores de sempre por ambas as companhias do grupo SATA - SATA Air Açores e Azores Airlines - atingindo níveis históricos de 90%".

O Governo Regional dos Açores é o único acionista do grupo SATA.