SATA com prejuízo de 30 milhões de euros no primeiro trimestre do ano

As empresas do universo do grupo SATA, a SATA Air Açores e Azores Airlines, registaram um resultado negativo de 30 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, de acordo com dados consultados pela agência Lusa, esta sexta-feira.

De acordo com o relatório das demonstrações financeiras referentes ao 1.º trimestre de 2023 das empresas do setor público empresarial regional, registaram-se 23 milhões de euros negativos na SATA Internacional e sete milhões na SATA Air Açores.

O passivo da Azores Airlines cresceu 108,7 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, em termos comparativos com período homólogo de 2022.

A operadora, que assegura as ligações para o exterior dos Açores, apresentou um passivo de 539.302.359 euros no primeiro trimestre de 2022, para crescer para 648.056.585 euros em igual período de 2023.

Na SATA Air Açores, que assegura as ligações inter-ilhas na região, o passivo reduziu 142,2 milhões de euros do primeiro trimestre de 2022 (475.993.071 euros) para o mesmo período de 2023 (333.708.307 euros).

O grupo SATA encontra-se sob um plano de reestruturação financeira na sequência da submissão de um pedido à Comissão Europeia.