SATA paga salário de setembro em duas tranches

Os trabalhadores da SATA vão receber os salários de setembro em duas fases. O anúncio foi feito pela companhia aérea no dia 1 de outubro quando, sabe o Dinheiro Vivo, já foram pagos os primeiros 40% dos vencimentos.

A empresa ficou de pagar os restantes 60% a breve trecho mas, indicou um trabalhador ao Dinheiro Vivo, não avançou data para esta regularização. A informação prestada pelo Conselho de Administração é que o valor seria depositado “brevemente” nas contas dos funcionários da empresa.

O grupo SATA, que é composto pela SATA Internacional e SATA Air Açores, conta com 1400 funcionários. Dentro da empresa, cresce o temor em relação ao futuro da companhia, que tem vindo a apresentar resultados negativos e vários constrangimentos operacionais.

No ano passado, a empresa fechou com um prejuízo de 53,3 milhões de euros, um agravamento de 12,3 milhões face ao ano de 2017. No primeiro semestre deste ano, e contra todas as previsões apontadas pela Comissão Executiva, o grupo aéreo voltou ao vermelho, com um prejuízo de 27,9 milhões de euros na SATA Internacional e SATA Air Açores.

A necessidade de uma recapitalização é assumida de forma direta pelo presidente da empresa, António Teixeira. E pelo governo regional que, contactado pelo DV , assume que “por Resolução do Conselho de Governo (Resolução n.º 53/2019, de 8 de abril,) a SATA Air Açores, SA foi autorizada a lançar novo procedimento para alienar ações representativas de 49% do capital social da SATA Internacional, com supervisão do processo de alienação, por parte do vice-Presidente do Governo Regional e da Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, nos termos da relação de tutela, respetivamente, financeira e funcional e incumbiu a SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, EPER, de conduzir e operacionalizar o procedimento de alienação”.