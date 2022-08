SATA tem o melhor primeiro semestre de sempre com receitas de 107,9 milhões de euros

Sata © Lusa

Até junho, o Grupo SATA somou receitas consolidadas de 107,9 milhões de euros registando o melhor primeiro semestre de sempre, em termos de receita, desde que há registos consolidados. As contas do grupo chegaram ao verde depois de, no período homólogo, ter enfrentado prejuízos de 44 milhões de euros.

As contas dos primeiros seis meses do ano representam um crescimento de 51,4 % em relação a igual período de 2021 e de 15,2% face à primeira metade do ano de 2019. O grupo justifica os bons resultados com a recuperação do tráfego no pós-pandemia.

A empurrar os resultados globais para terreno positivo esteve a operação da empresa do grupo Azores Airlines, que entre janeiro e junho deste ano arrecadou receitas de 70,2 milhões de euros, uma subida de 115% face a 2021, ano em que apresentou resultados negativos de 45 milhões de euros.Os resultados estiveram 8,6% acima do pré-pandemia.

Já o EBITDA (Resultados Operacionais antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) registou um valor negativo de 14,9 milhões de euros, em linha com 2019.

Também a SATA Air Açores registou receitas de 41,5 milhões de euros, um crescimento de 2,2% face. 2021 e de 26% comparativamente a 2019. "Em ambas as companhias aéreas o semestre de janeiro a junho de 2022 passou a ser o melhor primeiro semestre em termos de receita dos últimos 10 anos", refere o grupo.

Inflação fez disparar custos do combustível

Olhando para os Custos Operacionais Unitários, verifica-se uma subida de 304% nos custos com combustível face a 2021. Este aumento representou uma fatura mais pesada para o grupo em 24,3 milhões de euros "essencialmente provocado pelo aumento de preços, consequência da crise internacional despoletada pela guerra na Ucrânia". Em relação a 2019, os custos com combustível subiram 75%, cerca de 13,9 milhões de euros.



"Em consequência, o EBITDA (Resultados Operacionais antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) da SATA Azores Airlines, tradicionalmente negativo no primeiros semestre, registou um valor de - 14,9 milhões de Euros, em linha com 2019 (após IFRS). A SATA Air Açores, registou um EBITDA de 4,9 milhões de euros no período, substancialmente superior a 2019 que foi de 0,2 milhões de Euros", adianta.

Excluindo o combustível da equação, os e Custos Operacionais Unitários do Grupo SATA desceram. .No período em causa, na Azores Airlines estes desceram 31,4% e 10% em comparação com 2021 e 2019, respetivamente. Na SATA Air Açores desceram 18,4% e 5% na mesma comparação.

"Estes ganhos tendem a aumentar à medida que a operação normaliza, as iniciativas de restruturação se consolidam e os custos extraordinários de combate à pandemia desaparecem. Estas poupanças transversais ajudam a acomodar, embora apenas parcialmente, o brutal impacto da subida dos custos com combustível", refere o grupo.

Recorde-se que a SATA Azores Airlines está a avançar com um processo de reestruturação que prevê a saída de 150 trabalhadores até ao final de 2023. A Comissão Europeia aprovou, em 07 de junho, uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais.

A companhia quer proceder ainda à redução temporária da remuneração dos trabalhadores e reestruturar as subsidiárias nos Estados Unidos e Canadá bem como renegociar os acordos laborais para "melhorar a produtividade e diminuir a contratação sazonal".

O governo regional dos Açores adiantou, em julho, que a privatização de 51% da companhia aérea e dos serviços de handling é uma das imposições de Bruxelas para salvar a transportadora.