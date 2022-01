Saúde pede avaliação independente ao combate à covid

© EPA/Jose Mendez

O reforço da articulação entre os diversos agentes do Sistema de Saúde (público, privado e social) e do investimento público em Saúde, aproximando-o do valor médio dos países da União Europeia, são apostas pedidas pelo setor para a próxima legislatura. Num documento hoje divulgado, a Convenção Nacional da Saúde, que junta os principais parceiros da área em Portugal - ordens profissionais, associações de doentes, farmácias, hospitais públicos, privados e sociais, instituições de saúde, misericórdias, laboratórios, indústria, centros de investigação e universidades -, realça prioridades que devem assistir o próximo governo.

E na linha da frente, claro, está a forma como se geriu a pandemia, com a CNS a propor uma avaliação independente do que se fez para combater a covid, mas também a olhar para a frente, para a necessidade de recuperar o que se perdeu e deixou atrasar nestes dois anos, com um plano efeitvo de recuperação de listas de espera.

"Há informação relevante e é tempo de fazer uma avaliação do processo", defende a CNS, propondo que aquela entidade avalie "o impacto das medidas tomadas para controlar a pandemia, as consequências para o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, o grau de prontidão do sistema para responder às necessidades da população e o acompanhamento previsto para cidadãos que estiveram infetados ou que ainda apresentem sequelas da infeção pelo vírus".

"O cidadão no centro do sistema de Saúde; a prevenção da doença e a promoção da Saúde; a recuperação das listas de espera; o acesso à inovação terapêutica e às tecnologias de Saúde em igualdade com outros cidadãos da União Europeia"; a aposta na transição digital e a avaliação do combate à pandemia através da criação de uma entidade independente" constituem as principais prioridades listadas no documento divulgado pela Convenção Nacional da Saúde, que define as grandes prioridades para a legislatura 2022/2026.

O caderno de encargos foi partilhado com todos os partidos políticos que têm assento parlamentar, com a CNS a manifestar a sua total disponibilidade para discutir as propostas apresentadas com todos os partidos, prosseguindo o objetivo de prevenir, diagnosticar atempadamente e tratar com as mais inovadoras tecnologias de saúde, o que considera serem as "premissas essenciais para uma maior qualidade de vida e longevidade dos portugueses".

"As dificuldades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), as consequências da pandemia nos doentes covid e não-covid, as listas de espera para consulta e cirurgia; as dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários e a falta de médicos de família para todos os portugueses" são temas que a CNS considera incontornáveis nos programas eleitorais. E faz a ligação ao PRR, cujas verbas quer ver aproveitadas para "uma grande transição digital na saúde".