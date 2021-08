Saudita Aramco duplica lucros no primeiro semestre deste ano

© D.R.

Os lucros da petrolífera estatal saudita Aramco no primeiro semestre deste ano atingiram 47,2 mil milhões de dólares (40 mil milhões de euros), representando um aumento de 103% face ao mesmo período do ano passado, anunciou este domingo a empresa.

Em comunicado, a maior petrolífera do mundo refere que os lucros do primeiro semestre deste ano atingiram 47,18 mil milhões de dólares face aos 23.230 mil milhões de dólares (19,74 mil milhões de euros) obtidos no primeiro semestre de 2020.

Quanto aos resultados trimestrais, os 25.500 milhões de dólares (21,67 milhões de euros) obtidos entre abril e junho últimos representam um aumento de 288% face aos lucros no mesmo período de 2020, quando o mercado petrolífero registou quedas devido à epidemia do novo coronavírus.

O aumento de lucros nos dois períodos deveu-se "principalmente, ao aumento dos preços do crude, a melhores margens de venda e, à consolidação dos resultados da petroquímica Sabic, parcialmente compensados por menores volumes de petróleo vendidos e a maiores ´royalties` da produção de crude", acrescenta o comunicado da empresa.

"Os nossos resultados do segundo semestre refletem uma forte recuperação na procura mundial de energia e estamos a caminhar para um segundo semestre mais resiliente e flexível em 2021, à medida que a recuperação global ganha impulso", sublinha o diretor executivo da empresa, Amin Nasser.

Apesar das incertezas que as novas variantes da epidemia do novo coronavírus possa colocar, a petrolífera "mostrou que se pode adaptar, de forma rápida e eficaz, às condições nas mudanças de mercado", indica Amin Nasser.

Entretanto, a empresa anunciou que, no segundo semestre deste ano, vai distribuir 18.760 milhões de dólares (15.940 milhões de euros) em dividendos pelos acionistas. A família real saudita representa a maioria dos acionistas à exceção de 1,5% de títulos que pertencem a outros investidores. No mesmo período de 2020, a empresa distribuíra 6.600 milhões de dólares (5.610 milhões de euros).

No comunicado, a petrolífera saudita refere ainda que o fluxo de caixa livre no segundo trimestre deste ano foi de 22.600 milhões de dólares (12.21 milhões de euros) e de 40.900 milhões de dólares (34.76 milhões de euros) no semestre.

Nos mesmos períodos de 2020 registara, respetivamente, 6.100 (5.18 milhões de euros) e 21.100 milhões de dólares (17.93 milhões de euros).