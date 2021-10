Savannah adere à recém-criada Associação Internacional do Lítio

David Archer presidente da Savannah Resourcers. (André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imagens

A Savannah Resources é a empresa mineira com o projeto de exploração de lítio da Mina do Barroso e comunica agora que acaba de se tornar membro da Associação Internacional do Lítio (ILiA), uma associação recém-formada para representar toda a cadeia de valor do lítio.

O CEO da Savannah, David Archer, CEO da Savannah, citado em comunicado, diz que "dado o papel fundamental do lítio na transição energética global, é muito provável que a atenção que a indústria do lítio já está a receber dos governos, dos media e da sociedade civil aumente significativamente. Assim, a existência de uma associação comercial que dê voz à indústria será fundamental para fornecer informações precisas sobre o setor e passar uma mensagem una e consistente aos stakeholders externos sobre a forma como a indústria está a responder às exigências e desafios que lhe são colocados".

A ILiA tem cinco membros fundadores - SQM, Ganfeng Lithium Co., Ltd, AMG Brazil S.A., Orocobre Ltd e Pilbara Minerals -, que "representam mais de metade da produção mundial de lítio", adianta a Savannah na nota à imprensa.

A associação, que tem como presidente o australiano Anand Sheth, vai ter sede em Londres, no Reino Unido. "Londres foi a cidade escolhida para sediar a Associação Internacional do Lítio uma vez que o seu fuso horário faz a ponte entre as duas principais regiões produtoras, Austrália e América do Sul, além de acolher serviços profissionais de classe mundial e estar perto dos reguladores europeus", explicam.

A ILIA assume como seus principais objetivos, "ser a voz da indústria do lítio"; "promover os ESG & sustentabilidade"; "ser uma autoridade mundial do lítio"; "esforçar-se para apoiar os interesses de todos os seus associados", nomeadamente fazendo crescer o mercado do lítio em todas as suas vertentes, estimulando um ambiente regulamentar e legislativo adequado e concorrencial.