Savannah prevê produção de lítio em Portugal em 2022

A mineira britânica Savannah acredita que, apesar da contestação ligada ao projeto, conseguirá receber luz verde para avançar com a exploração de lítio na Mina do Barroso, em Boticas. Em declarações ao Negócios, David Archer, presidente executivo da mineira, indica que a produção poderá arrancar em 2022.

Com a população a contestar a exploração de lítio na Mina do Barroso, indicando que o projeto poderá ser nocivo em termos ambientais, David Archer refuta estas acusações, indicando que “a empresa assegurará que todos os potenciais impactos serão identificados e que as devidas medidas de mitigação serão implementadas”. O estudo de impacto ambiental foi entregue em junho, recorda o Negócios.

A mineira espera arrancar com a construção da lavaria (infraestrutura de lavagem de minérios) em 2021, com um investimento de 110 milhões de euros.

Archer indica que a operação em Boticas, no distrito de Vila Real, poderá criar cerca de 800 postos de trabalho na região.

A Savannah refere que o concentrado de espodumena retirado por ano da Mina do Barroso, poderá ser usado para alimentar mais de 600 mil veículos elétricos por ano, após ser convertido em hidróxido de lítio.

O Negócios noticia também que a mineira britânica pretende concorrer a mais concessões perto de Boticas, no concurso público para a atribuição de direitos de prospeção de lítio que irá ser lançado pelo Governo. Por enquanto, ainda não há data para este concurso.