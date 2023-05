Savoy Signature quer contratar 60 colaboradores para hotéis no Funchal

Dinheiro Vivo 17 Maio, 2023 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

A Savoy Signature quer contratar 60 profissionais de hotelaria. A insígnia - que engloba seis hotéis na Madeira - quer reforçar as suas equipas dos Savoy Palace, Royal Savoy, Next e Garden, localizados no Funchal.

A marca pretende recrutar profissionais para restaurante e bar, andares, cozinha, pastelaria, copa, receção, piscina e spa e para tal vai levar a cabo, no próximo dia 31, um "Open Day Recrutamento".

O dia de recrutamento decorrerá das 10 às 17 horas, no Savoy Palace, onde os candidatos ficarão a conhecer o hotel e passarão por entrevistas de seleção.

No decorrer da iniciativa, que será aberta a todos os interessados, a Savoy Signature vai levar a cabo um concurso e vai sortear uma estadia de uma noite para duas pessoas, nos hotéis Savoy Signature, um tratamento no Laurea Spa, no Savoy Palace e um jantar para duas pessoas no restaurante Terreiro.

Como explica a marca, que "incentiva todos os interessados a candidatarem-se a integrar uma equipa dinâmica, proativa, orientada para o cliente e com objetivos de formação e progressão profissional", os futuros funcionários terão acesso a "benefícios na área da saúde, educação, e a outras regalias, como descontos com parceiros da coleção de hotéis".

Com esta ação de recrutamento, a Savoy Signature procura "quem pretenda trabalhar num grupo sólido e que emprega mais de 1300 trabalhadores na hotelaria", como reforça a responsável pelos Recursos Humanos, Noélia Reis.